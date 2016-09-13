印度班加罗尔水源争议引发暴力示威 科技重镇陷入停摆

路透班加罗尔9月13日 - 印度科技重镇班加罗尔因水源争议爆发动乱后，多家印度及外国科技企业周二纷纷关闭当地办事处，指示员工留在家中。

这波动乱是由周一的一项法院裁决引发。法院要求南部的卡纳塔克邦(Karnataka)将科弗里河(Cauvery)的部分用水转移给邻邦泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)。

由于这起水源争议的抗议活动，及另一起9月2日的工会罢工事件，班加罗尔的商业活动这个月已有四天受到影响。

本周的骚乱是目前为止最严重的。

印度总理莫迪呼吁这两个邦和平解决共享水源争议。

“过去两天发生的暴力和纵火事件只会给贫困百姓以及国家财产造成损失，”莫迪在推特上称。

科弗里河是两邦之间超过一个世纪的纠纷的源头所在，两邦曾为得到科弗里河水源发生暴力冲突。

周一，警方开枪阻止抗议人群焚烧挂有泰米尔纳德邦车牌的车辆，造成一人死亡。

警方称宵禁或将延长至周三。

一名路透目击者称，周二仍有多家商铺关闭，消防车停在一个大型购物中心外，该购物中心关门闭客，墙上挂有拖网，明显出于保护目的。

电视画面显示大部分街道都空无一人，防暴警察在街上巡逻。(完)