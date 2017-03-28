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国际财经 | 2017年 3月 28日 星期二 14:49 BJT

印度恢复征收10%的小麦进口税--报导

路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。

印度是全球第二大小麦生产国，去年9月将小麦进口税从25%下调至10%，又在12月8日取消了10%的进口税。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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