南非大主教称禁止童婚有助印度崛起

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透新德里2月9日电（记者 Nita Bhalla）---南非大主教图图（Archbishop Desmond Tutu）称，童婚等在印度存在的歧视女性的习俗，扼杀了女性推动经济增长的可能，导致印度经济发展迟缓。
图图周三晚对路透称：“印度的经济发展表现令人难以置信。我是指，他们一直抱怨经济增幅不过7%左右。设想一下，如果再有一半人口的参与。（我是说）女性。想象下情况会怎样。”
“我认为，印度势将成为非常重要的（全球事务）参与者，但如果女性获得应有的权利，印度的地位会被极大提高。”
图图现年80岁，曾公开反对南非由少数白人统治，於1984年获得诺贝尔和平奖。
身为长者会（The Elders）主席，图图在全球发起一项“女孩不是新娘”（Girls Not Brides）的活动，旨在结束童婚。该组织由知名人士组成，对人权问题提出倡议。
性别专家称，全球每三秒钟就有一名不到18岁的女孩结婚，也就是每年有1,000万起童婚。这些往往未经女孩同意，有时还要嫁给年龄比她们大很多的男人，而她们的身心都未做好准备。
尽管多数国家禁止童婚，但童婚在非洲、中东和南亚十分盛行。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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