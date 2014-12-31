莫迪的“印度制造”计划缺少技工助阵

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买12月30日 - 印度最大的建筑企业Larsen & Toubro (L&T) 在印度孟买郊外设立了一家培训中心，一名老师在教室里拿起一个工具向学生们作展示，并告诉他们这是“Clawhandle”。

聚集在印度工匠之神Vishwakarma的画像前的年轻人大声回应道：“Clawhandle”。

印度总理莫迪正在依靠这样的年轻人实现他的梦想：将印度从IT人士、保安及私人司机的来源地变成制造和出口大国。这就是莫迪的“印度制造”计划。

数十年来对培训的忽视使印度的技术工人非常少，电工、瓦工和管道工奇缺。

这意味着印度可能浪费了潜在的人口红利。印度每年有1,200万人加入劳动力大军。受人口老龄化影响，未来十年中国将减少600万劳动力。

“目前，印度还是一个只看重知识和文化，不注重技能培养的国家，”印度雇员联合会总裁Rituparna Chakraborty称。

中国引导部分初中生加入正规的职业技术培训项目，帮助中国能够成为全球制造业大国。

与此相比，不能接受高等教育的印度学生几乎没有接受职业培训的机会，只能参加政府运营的工业培训学院（ITIs），企业管理者称这里的管理很薄弱，而且接受的常常是过时的教育。

比如，ITI汽车技师教学大纲包括大量有关化油器的内容，这种装置在上世纪90年代就已经被淘汰了。

根据印度政府的数据，培训匮乏意味着印度每年仅有350万工人接受技术培训，而在中国这一数字则是9,000万。

不但缺少适当的培训，印度种姓制度还对体力劳动力者存在偏见，通常将可能弄脏手的工作甩给处于最底层的人。

因此，印度政府数据显示，建筑行业技术工人的比例仅占十分之一。

**私营企业填补空白**

根据政府的目标，到2022年，政府将给5亿人提供一定量的技术培训。但是，Godrej Group等私企主动承担了这个任务，自己招聘并培训技术工人。

“我总是说，在印度没有失业，只有未被雇用者，”Adi Godrej说道。该集团业务广泛，从消费性商品到房地产以及基础设施。

建筑企业Larsen & Toubro称，明年可能面临劳动力短缺。在经历印度经济过去两年的低增长后，该公司正计划加大投资。

L&T去农村招工，随后将他们集中到培训中心学习，孟买市郊培训中心就是其中之一。年轻人在这里练习砌墙、搭脚手架，每年从培训中心毕业的学生多达两万人，其中很多人加入了L&T。

即便如此，各家企业仍难以找到愿意来工作的人。

尽管数据显示紧缺的管道工和电工的工资要高于低层次的IT工程师，多数年轻人仍不愿从事建筑和制造业工作，而是倾向于少些体力劳动的工作。

在L&T孟买郊外的培训中心，25%今年参加培训的人中途离开了为期三个月的课程。

“有些人不情愿……参加这种活动，”L&T企业基础设施和服务部门执行副总裁Ajit Singh说道。“农村的年轻人习惯于呆在村里舒服的地方，不想去项目工地。”

分析人士称，亟需政府给予最强力的推动。政府已经开始放松了数十年来的劳动力管理规定，尝试将分散到不同部门的监管职能集中起来。

莫迪也已表示要将技能培训作为其“印度制造”计划的重要组成部分，议会通过的一项计划使雇主更容易雇用到为期两年的学徒工。

分析师表示，印度需要改善工业培训学院的质量，并与民资合作改进学徒工计划。

“（‘印度制造’）计划的方向是正确的，”摩根士丹利亚太首席分析师Chetan Ahya称。

“但是，在关注技工队伍数量的同时，决策者还需要重视技工项目的质量水平。”（完）