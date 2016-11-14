印度政府放松银行取款限制 以缓解民众怒火

路透孟买/新德里11月13日 - 印度政府周六放松了银行取款限制，以平息民众的怒火。印度此前突然废弃大面额钞票。

大批民众再度聚集在全国各地的银行门口，试图兑换政府周二宣布作废的500和1,000卢比面额的钞票。政府此举是为了打击腐败。

印度财政部在声明中表示，银行业者在过去四天收到了3万亿卢比(444亿美元)的500和1,000卢比面额的钞票，银行系统内的流动性大增。预计短期利率会因此下降。

政府放松现金取款限制的措施包括，取消每日最多10,000卢比的限制，一周最高取现额从20,000卢比提高到24,000卢比，在银行柜台的可兑换额从4,000卢比增加到4,500卢比。

废止大额钞票流通的做法是为了让隐匿财富中数以10亿美元计的现金重新回到印度主流经济当中来，并在财务上打击那些以印度为袭击目标、而且疑似使用500卢比面值假钞作为资金来源的伊斯兰武装分子。

被禁止流通的钞票占印度流通纸币的80%以上，导致数以百万计的人手中缺乏现金，靠现金推动的印度经济在很多地方也陷于停滞。

印度央行表示，央行和其它银行都可以提供小面额钞票。

央行声明称，人们“没必要紧张”，也不应囤积钞票，因为“如果他们需要，现金是可以提供的”。央行并要求银行业者每日提供现金提取和兑换明细，而不再是两周提供一次，以便更好地了解货币流通情况。

与此同时，人们抱怨在银行等了好几个小时也提不到钱，数以万计的ATM机也没有配备新版2,000卢比纸币。

印度时报(Times of India)报导称，在西部城市艾哈迈达巴德的央行机构用硬币兑换旧钞票。

报纸刊出的一张照片上，一名男子拿着好几个塑料袋的10卢比硬币，突显出印度在向新版纸币过渡中，银行业系统面临的重重困难。(完)