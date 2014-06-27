印度输气管道爆炸导致 10多人丧生

路透新德里6月27日 - 印度国有能源企业GAIL（India）(GAIL.NS)称，公司在印度南部安得拉邦运营的输气管道周五发生爆炸，导致10多人死亡。

“从现场GAIL官员那里传来的消息显示，死亡人数为13或14人。”GAIL发言人说道。受害者是当地居民，现场的火灾已经被控制住。

发生爆炸的输气管道直径为18英寸，该管道向Lanco Infratech (LAIN.NS)运营的一个发电厂输送天然气。

印度总理办公室发布的声明称，总理莫迪要求联邦石油部门和GAIL董事长确保立即投入现场救灾。

安得拉邦首席部长N. Chandrababu Naidu在Twitter上发布消息称，邦政府已经下令调查，并将为预防类似事故制定行动计划。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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