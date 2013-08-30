印度央行可能透过国有银行抛售美元--交易商

路透孟买8月30日 - 三位交易商周五告诉路透，印度央行加重抛售美元力道，以防止卢比跌向近期触及的纪录低位，随后印度卢比反弹至盘中高点。

印度央行可能透过国有银行开始在67.20卢比附近抛售美元。两位交易商称，印度央行亦在干预远汇市场。

0502GMT时，卢比兑美元反弹至当日高位66.65/66卢比，周四收盘价为66.55/56。周三卢比曾跌至纪录低位68.80。(完)

(编译 于春红; 审校 沈以文/石冠兰)

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