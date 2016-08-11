下半年印度黄金需求将回升 得益于有利的季节性降雨--WGC

路透孟买8月11日 - 世界黄金协会(WGC)表示，印度黄金需求继上半年降至七年低点之后，今年下半年可能回升，因为在最隆重的节日期间，有利的季节性降雨有望刺激农村地区需求。

印度三分之二的黄金需求来自农村；在印度农村地区，珠宝是一项传统的投资。随着农户因今年的季雨而受惠，金价应能上涨，这应该会进一步支持全球现货金走高。目前现货金位于2014年3月以来的最高水平附近。

在截至12月底的季度，一般能占到印度全年黄金销量的大约三分之一。因为结婚旺季和排灯节等节日在这个季度开始，人们都愿意在这个时候购买黄金。排灯节在2016年10月的最后一周。

2016年上半年的印度黄金需求较上年同期下降30%至247.4吨，为2009年以来最低。

WGC印度业务高管Somasundaram PR表示，他预计下半年需求将回升至503-603吨，尽管本地金价上扬了26%。

WGC在周四的一份报告中称，截至6月的季度，印度珠宝需求较上年同期下降了20%，而投资需求亦下降了12%。

WGC在周四发布的报告中称，截至6月的季度，印度珠宝需求较上年同期下降了20%，投资需求下降12%。

因此，WGC将2016年的需求预估下调至750-850吨，之前的预估为850-950吨。2015年印度黄金需求为864.3吨。(完)