印度最大珠宝商协会呼吁成员停售金条金币

路透孟买6月24日 - 印度最大的珠宝商协会--全印度宝石和珠宝贸易联盟(All India Gems and Jewellery Trade Federation/AIGJTF)要求成员停止出售金条和金币，助力政府减少黄金进口并抑制经常帐赤字扩大的努力。金条和金币约占该联盟珠宝商业务的35%。

就在AIGJTF发出呼吁的几天前，金融服务公司Reliance Capital已停止出售黄金基金。AIGJTF代表约90%的珠宝商。

“作为一个负责任的贸易团体，我们已要求我们的零售商停止出售金条或金币。我们需要帮助政府解决经常帐赤字问题，”AIGJTF主席Haresh Soni表示。AJGJTF拥有逾4万个成员。

印度是全球最大的黄金购买国，黄金进口飙升已导致该国经常帐赤字创纪录高位。印度政府自1月1日以来已两度上调黄金进口税，税率提高一倍至8%，此外印度央行采取措施要求客户预先支付黄金费用。

Soni表示，“我们已呼吁成员停止出售金币和金条，直到我们的经常帐赤字问题得到解决。”

“我们预计1,500-2,000名零售商将立即停止出售金币和金条，”他补充道。

Gitanjali Gems(GTGM.NS)和PC Jeweller(PCJE.NS)等上市交易的珠宝商股价周一大跌，因担心政府所采取的措施可能冲击其业务。

Soni表示，该协会曾要求政府将黄金进口税从8%降至4%。

全球金价自4月中旬起展开的跌势引发全球需求激增。印度5月黄金进口量触及162吨的纪录高位，是最高纪录年份2011年月度平均进口量的两倍多。

印度政府和央行是在本月稍早采取了抑制黄金购买的最新行动。Soni称6月黄金进口大幅下滑，但他拒绝提供具体数据。(完)

(编译 王翔琼; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。