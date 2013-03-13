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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 13日 星期三 10:57 BJT

印度称轮奸案主犯在狱中上吊自杀

印度监狱官员称，去年12月新德里公交轮奸案的主要嫌犯拉姆·辛格(Ram Singh)周一在狱中自缢身亡，引发外界对印度监狱监管和安全措施的质疑。该官员称，辛格挂在牢房的天花板通风窗上吊自杀，该牢房有另外三人同住。辛格的律师称其上周五言语中并无自杀倾向。路透

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