印度强奸案三名被告不认罪 寻求审判

被控强奸和杀害一名印度女学生的三名男子的律师周三表示，三名被告拒绝认罪，并提到警方调查中存在过错。律师称该案必须进入司法审判程序，从而让警方提供的证据在法庭上得到检验。涉案五名男子被控多项罪名，目前尚不清楚另外两名男子是否有辩护律师。此案引起印度国内民众悲痛与震怒。图为示威者。路透