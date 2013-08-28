印度卢比连创新低 受外资撤离打击

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透孟买8月28日 - 印度卢比兑美元周三跌至68以下的纪录低位，股市也大幅下挫，因为市场越发担心，在印度面临艰难经济挑战和和全球动荡市况之际，海外投资者将继续撤离该国。
外资在截至周二的八个交易日中抛售近10亿美元的印度股票--考虑到股市一直是印度稳定的资本流入来源，未来前景令人担心。不过今年迄今，外资对印度股票仍总计买超120亿美元。
卢比兑美元大跌3.7%，触及68.75的纪录低点，周二曾创下18年来最大单日百分比跌幅。
“已经很难说出卢比的公允价值是多少，”UCO Bank外汇交易商Uday Bhatt表示。
吸引外资的需求对印度而言十分迫切，该国经常帐赤字处于纪录高点，而这也是卢比大跌的一个关键原因。但印度决策者一直未能拿出什么措施，来说服市场相信政府能稳定卢比和吸引外资。
这样的失败日益引发印度市场紧张。而与此同时，市场担忧美国可能带头对叙利亚采取军事打击，从而打压亚洲市场，而美联储可能最早于9月削减刺激措施的可能性也引发进一步担忧。
最新的一次尝试是，印度政府周二晚间提议成立一任务小组，研究货币互换协议。分析师称此举若执行及时，减少市场对美元和其他主要货币的需求，则可以带来一丝宽慰。
Bhatt说道，“让我们拭目以待当局会做什么，若政府能与一些国家达成大规模货币互换协议，这将是一剂强心针。”
年初迄今印度卢比已经下跌约19%，是路透追踪的亚洲货币中跌幅最深的。
同时印度指标股指.NSEI下跌超过2%，印度10年期公债收益率最高涨至9.04%。
**信心不足**
但卢比仍未能反弹，无视决策官员推出的一连串措施，包括央行上月公布的抽离流动性举措，并采取行动抑制黄金进口和降低石油进口等。
但那些措施是否足够仍然存疑，因公债收益率飙升，有可能使已然放缓的经济面临更高的举债成本，而在此同时，全球油价和金价本周也大幅攀升。油金是印度两项最大宗的进口商品。
外资已开始削减股票仓位，自7月初以来卖超35亿美元印度股票。
外资在债市的卖压更巨，今年迄今自债市撤出45亿美元。
印度财政部长齐丹巴南周二表示，政府将需采取更多行动来恢复经济增速并缩小经常帐赤字。(完)
(编译 洪曦/田建华/张若琪 审校 艾茂林)
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