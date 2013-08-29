印度卢比自纪录低点反弹

路透孟买8月29日 - 印度卢比周四自纪录低位反弹，之前该国央行直接向石油企业提供美元，缓解了印度卢比的压力，此外新兴市场货币回升也提供了支持。

印度央行直接提供美元的决定，意在消除现汇市场上美元需求的一大主要来源(每日达4-5亿美元)，因而减轻了印度卢比承受的下行压力。

卢比开盘不久即高见66.85，自周三触及的纪录低点68.85大幅上扬，周三卢比录得1995年10月以来最大的单日百分比跌幅。

印度央行表示，即刻起透过特别窗口向印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)、印度斯坦石油公司(HPCL)(IOC.NS)与巴拉特石油(BPCL.NS)出售美元。石油是印度的进口大项。

但分析师称，单凭印度央行的措施将不会使卢比持续反弹，除非政府能通过一些措施，让市场相信政府愿意解决印度的财政、经常帐赤字和经济成长放缓的问题。

“该措施不太可能阻止卢比跌势，当局在加大努力寻找新途径，来防止卢比崩溃，”法国农业信贷银行亚洲区全球市场研究主管Mitul Kotecha在致客户的电子邮件中称。

周四卢比反弹亦提振印度股市和债市，凸显国内市场动向越来越受到卢比推动。

印尼NSE股指.NSEI上涨0.6%，指标10年期公债收益率(殖利率)下跌15个基点至8.81%。

美国将很快牵头对叙利亚发动军事打击的疑虑有所缓解，令亚股反弹且新兴市场货币企稳，这也令人气改善。(完)

(编译 洪曦/王翔琼；; 审校 隋芬)

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