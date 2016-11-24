印度卢比跌至纪录新低 新兴市场资本流出加剧

路透孟买11月24日 - 印度卢比兑美元周四跌至纪录新低68.86，因美元普涨、新兴市场资本流出以及印度废除大面值钞票措施疑虑，皆令卢比承压。

尽管印度央行屡次干预汇市以放缓卢比跌势，但卢比兑美元还是跌破了2013年8月创下的前纪录低位68.85；当时印度处于逾20年来最严重的货币危机中。

印度央行早盘花费约5亿美元干预汇市后，下午再次入市干预，但卢比仅扳回微小的跌幅。

0826GMT时，卢比兑美元报68.82，当日跌约0.4%。

印度卢比兑美元本月迄今已跌3%左右，为2015年8月以来最大跌幅，不过自特朗普赢得美国大选以来，卢比的表现优于许多其他新兴市场货币。

分析师表示，由于印度央行继续入市干预平抑波动性，但没有表明守住某个特定水准，他们预计将印度卢比将继续承压。“非常难预测印度卢比短期内的点位，”大华银行的全球市场副总裁Pramod Patil说。

“我们将静观特朗普上台后将采取的行动，只有到那时才能看到一些确定性。”

自11月8日美国大选以来，外资已在股市卖超15.9亿美元，在债市卖超20.2亿美元。

分析师称，虽然外资正在将资本撤出印度，但该国强劲的经济增长应该会为印度卢比提供一定支撑。印度的外汇储备也接近纪录高位，通胀率依然较低。

但市场担心，印度总理莫迪本月突然宣布废除大面值钞票的举措可能会削弱增长。(完)