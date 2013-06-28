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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 15:53 BJT

印度股市：BSE指数涨2%，政府批准大幅上调天然气价格推升能源类股

路透孟买6月28日 - 印度指标股指BSE指数 周五上涨2%。在印度政府批准大幅上调天然气价格后，印度石油天然气公司(ONGC) 和Reliance Industries 等能源股上涨。

印度卢比周五走强，亦提振市场人气。

BSE指数和NSE指数 均上涨2%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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