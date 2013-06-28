印度股市：BSE指数涨2%，政府批准大幅上调天然气价格推升能源类股

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透孟买6月28日 - 印度指标股指BSE指数 周五上涨2%。在印度政府批准大幅上调天然气价格后，印度石油天然气公司(ONGC) 和Reliance Industries 等能源股上涨。
印度卢比周五走强，亦提振市场人气。
BSE指数和NSE指数 均上涨2%。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。