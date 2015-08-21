印度股市回升 因投资者撤离中国股市而受益

路透新加坡8月21日 - 中国股市近期惨跌，印度即渔翁得利，股价得以回升，因今年稍早减持印度仓位的投资人目前撤离中国股市，并重返印度股市。

沪综指.SSEC在1月至6月股灾前攀升，印度Sensex指数.BSESN当时挫跌，此后走势发生扭转，与中国股市背道而驰。

监管数据显示，印度继两个月出现资金流出后，7月流入531.9亿卢比(8.16亿美元)。而据路透计算，自7月初以来，沪港通项下资金流出约470亿元人民币(73亿美元)。

“杠杆融资增长所推动的中国A股热潮难以为继，”宏利亚洲股票主管Ronald Chan表示。该公司已增持印度股票，并将中国由加码降至中性。

“鉴于该国宏观数据有所改善，我们发现印度是个好的替代品。”

如今，对中国股市震荡及北京当局干预的担忧，超过那些疑虑，并把投资人带回印度。

Manulife旗下印度股市专家Rana Gupta指出，印度2014财年对中国的出口额只有110亿美元，或相当于国内生产总值(GDP)的0.5%，因此，比起大多数其他亚洲市场，更能保护自家经济免受中国问题的冲击。

沪综指今年直至6月12日高峰飙涨了60%，自此之后，暴跌了27%。

Sensex指数从今年开始直至低谷(与沪综指高峰时间一致)下跌了4.1%，自此之后则是上涨了5.9%。

中国股市挫跌及接蹱而至的震荡，加上中国政府出手抑制，已经令投资人信心受损。

Chan表示，对Manulife来说，若要增持中国的部位，前提是政府减少干预。

他并称，投资人也希望见到更多证据显示央行的财政及货币刺激举措正在奏效，且国营企业的改革更有进展。(完)

(编译 龚芳/戴素萍 审校 张荻)

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