Zara母公司欲大举扩张在华业务

(本文由路透中文网编译)

路透马德里12月12日(记者 Sarah Morris/Sarah White) - 因西班牙国内市场重要性下降，西班牙时装品牌Zara的母公司Inditex集团 计划继续保持在中国市场的扩张速度，同时继续拓展国际市场的电商业务。

Inditex是全球最大的服装零售商，在全世界约86个国家拥有6,000余家门店。自2006年以来，Inditex在华以每月新开五家门店的速度扩张，以满足中国快速增长的中产阶层的需求。

Capital Markets主管Marcos Lopez周三在路透电话采访时表示：“这一现象已延续很多年了。”Inditex之前宣布，截止到今年10月的9个月实现净利增长27%。

Inditex在西班牙市场实现的营收仍占总额的20%左右，尽管西班牙三年来陷入第二次经济衰退且失业率攀升至25%，令本国消费者捉襟见肘。Inditex表示，公司不会因9月份增值税上调而提高产品售价。

在截止到今年10月的9个月里，Inditex在中国新开了72家门店，在华总门店已达到347家，扶助公司整体净利增长至16.5亿欧元。

花旗集团表示：“Inditex加快在亚洲及新兴市场的门店建设以及电商业务的拓展将继续推动销售额的增加。”(完)