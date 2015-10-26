Zara老板奥特加短暂登顶全球富豪榜

路透马德里10月23日（记者 Elisabeth O'Leary） - 西班牙时尚品牌Zara母公司Inditex的老板阿曼西奥·奥特加（Amancio Ortega）周五一度超越比尔·盖茨，成为全球首富。

当日晚些时候随着微软股价大涨10%，盖茨重又夺回世界首富宝座。但奥特加短暂登顶《福布斯》实时富豪榜，在西班牙国内被视为具有里程碑意义。

奥特加带领Inditex集团从小小的家庭制衣公司，成为西班牙最大的企业，旗下品牌Zara对注重价格的消费者而言已成了时尚代名词。

据《福布斯》数据，奥特加周五一度以799亿美元的身家，超越盖茨。但当日晚些时候，由于欧元汇率波动以及微软股价大涨，盖茨身家变成793亿美元，超过了奥特加的785亿美元。

无论奥特加能否守住首富宝座，其身家水涨船高毋庸置疑，年内Inditex股价已大涨近40%。

奥特加持有Inditex的59.3%股权，该集团目前是全球最大时装零售商。（完）