重发-Zara老板奥特加短暂登顶全球富豪榜

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马德里10月26日（记者 Elisabeth O'Leary） - 西班牙时尚品牌Zara母公司Inditex的老板阿曼西奥·奥特加（Amancio Ortega）周五一度超越比尔·盖茨，成为全球首富。
当日晚些时候随着微软股价大涨10%，盖茨重又夺回世界首富宝座。但奥特加短暂登顶《福布斯》实时富豪榜，在西班牙国内被视为具有里程碑意义。
奥特加带领Inditex集团从小小的家庭制衣公司，成为西班牙最大的企业，旗下品牌Zara对注重价格的消费者而言已成了时尚代名词。
据《福布斯》数据，奥特加周五一度以799亿美元的身家，超越盖茨。但当日晚些时候，由于欧元汇率波动以及微软股价大涨，盖茨身家变成793亿美元，超过了奥特加的785亿美元。
无论奥特加能否守住首富宝座，其身家水涨船高毋庸置疑，年内Inditex股价已大涨近40%。
奥特加持有Inditex的59.3%股权，该集团目前是全球最大时装零售商。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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