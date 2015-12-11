Zara母公司看好中国市场长期增长前景

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透马德里12月10日（记者 Elisabeth O'Leary） - 西班牙时装零售企业Inditex (ITX.MC)对中国市场的长期增长前景持乐观看法，因其超值时装产品的需求依然旺盛。Inditex是Zara的母公司，也是全球最大的时装零售商。
分析师预估，中国市场销售额占Inditex总销售额的7%左右。
中国市场需求降温令Burberry (BRBY.L)、Hugo Boss (BOSSn.DE)等西方奢侈品品牌受到冲击，阿迪达斯(ADSGn.DE)、Zara等中端品牌的情况却相对较好。
“我们相信，中国的时装产品需求很大，我们的品牌更胜一筹，也更有名气……我们仍对（五年的增长前景）持非常乐观的看法。”该公司执行长Pablo Isla周四对分析师称。
在截至10月的九个月里，Inditex实现净利润20.2亿欧元，实现营收147亿欧元，分别增长20%和16%。
Isla称，新推品牌业绩表现格外好，譬如像Zara Home、Bershka、Stradivarius等。
该公司的毛利润率小幅下滑至58.8%，原因是美元升值推高了在亚洲采购的服装的价格。不过，与同业相比，该公司受汇率因素的影响相对较小。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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