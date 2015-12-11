Zara母公司看好中国市场长期增长前景

(本文由路透中文网编译提供)

路透马德里12月10日 - 西班牙时装零售企业Inditex 对中国市场的长期增长前景持乐观看法，因其超值时装产品的需求依然旺盛。Inditex是Zara的母公司，也是全球最大的时装零售商。

分析师预估，中国市场销售占Inditex总销售的7%左右。

中国市场需求降温令Burberry 、Hugo Boss 等西方奢侈品品牌受到冲击，阿迪达斯 、Zara等中端品牌的情况却相对较好。

“我们相信，中国的时装产品需求很大，我们的品牌更胜一筹，也更有名气...我们仍对（五年的增长前景）持非常乐观的看法。”该公司执行长Pablo Isla周四对分析师称。

在截至10月的九个月里，Inditex实现净利润20.2亿欧元，实现营收147亿欧元，分别增长20%和16%。

Isla称，新推品牌业绩表现格外好，譬如像Zara Home、Bershka、Stradivarius等。

该公司的毛利润率小幅下滑至58.8%，原因是美元升值推高了在亚洲采购的服装的价格。不过，与同业相比，该公司受汇率因素的影响相对较小。（完）