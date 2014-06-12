Zara母公司Inditex计划入驻天猫

路透马德里6月11日(记者 Sarah Morris) - Zara母公司、全球最大的时装零售商西班牙Inditex集团(ITX.MC)计划入驻中国快速发展的天猫网络平台，强化其在中国的地位。Inditex在华拥有的门店数量仅次于西班牙。

近期入驻天猫的其他西方品牌包括英国巴宝莉(BRBY.L)和ASOS(ASOS.L)。

Inditex过去十年在华迅速扩张，截至今年1月，Inditex在华已拥有超过457家门店。分析人士估计，Inditex在华销售额约占公司总销售额的5%。

2012年，Inditex在中国推出了Zara网络店铺，以开发蓬勃发展的电商市场，并在未设Zara门店的中小城镇发展消费者。

麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)近期发布的分析预测称，中国的在线零售额将在2020年达到4,200亿-6,500亿美元，是美国、日本、英国、德国和法国市场的总和。

Inditex周三表示，公司将在天猫上推出Zara 2014秋冬系列，同时也将继续通过Inditex中国网站进行销售。

通常，Inditex为控制其品牌形象更倾向于自己运营网站，但偶尔也会通过其他网站进行销售，例如通过英国的ASOS网站销售其Pull & Bear品牌。

Inditex首席执行官Pablo Isla对分析师表示，天猫模式应允许公司控制其品牌形象。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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