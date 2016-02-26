印尼财长预计卢比汇率将维持强劲 可能扩大预算赤字

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透上海2月26日 - 印尼财长班邦周五在上海20国集团(G20)会议间隙接受路透采访时表示，如果有必要，他乐于扩大印尼今年的财政赤字。
他还称，预计卢比兑美元今年将维持强劲。
班邦称，预计印尼经济将在2016年改善，同时将该国2015年疲弱的出口表现归因于中国经济放缓和全球大宗商品价格低迷。
他认为印尼料将能够吸引更多的中国直接投资，并表示中国增加消费要比令人民币贬值更重要。(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。