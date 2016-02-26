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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 17:07 BJT

印尼财长预计卢比汇率将维持强劲 可能扩大预算赤字

路透上海2月26日 - 印尼财长班邦周五在上海20国集团(G20)会议间隙接受路透采访时表示，如果有必要，他乐于扩大印尼今年的财政赤字。

他还称，预计卢比兑美元今年将维持强劲。

班邦称，预计印尼经济将在2016年改善，同时将该国2015年疲弱的出口表现归因于中国经济放缓和全球大宗商品价格低迷。

他认为印尼料将能够吸引更多的中国直接投资，并表示中国增加消费要比令人民币贬值更重要。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)

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