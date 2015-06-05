印尼希望在年底前重新加入OPEC--能源部长

路透维也纳6月4日 - 印尼能源部长Sudirman Said周四表示，该国希望在石油输出国组织(OPEC)未来大约六个月内的下次会议上重新加入该组织。

该部长上月称，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)已同意该国重返OPEC的计划。印尼是东南亚最大的原油生产国，在六年多以前退出了OPEC。

“我们并没有取消(OPEC)成员国身份，只是暂停而已，”Said在OPEC周五会议召开前称。外界预计，OPEC将在此次会议上同意，未来六个月维持当前产量上限不变。

他表示，OPEC将很快讨论这个请求。该组织目前拥有12个成员国。

“OPEC并没有规定只有净出口国才能成为成员国，”该部长补充道。

印尼曾是OPEC中唯一的亚洲国家，但在加入该组织近50年后，由于油价触及纪录高位而在2009年初退出该组织。随着国内需求升温及产量下滑，印尼已经变成原油净进口国。(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)

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