《HOME专栏》印尼矿石出口禁令殃及铜市场 供应与定价模式受冲击

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦7月3日 （撰写 Andy Home） - 当印尼政府今年1月出台未加工矿石出口禁令时，人们一致认为首当其冲的应当是镍和铝原料市场。

几乎没有人提及铜。

比如在禁令生效两天后，麦格理银行分析师1月14日发布研究报告，以问答形式研究了禁令的影响，报告仅在第19行小标题里才提到一次铜，还起了一个生动的标题：“彻底放铜生产商一马？”

然而六个月以后，该国两大巨型铜矿中，一家进入维护和保养，另一家将产量减半。它们自1月以来就已停止铜精矿出口。

这不仅是对今年铜矿供应最大的冲击，而且还加速了铜精矿定价模式的解体。

**合同之惑**

拥有和运营Grasberg矿山的美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)，以及Batu Hijau矿山大股东和运营商--Newmont Mining(NEM.N)似乎都对1月的禁令感到猝不及防。

它们不仅是印尼的大型雇主和纳税大户，而且还自以为受到有法律约束力的承揽合同(COW)保护。这些合同涵盖了其在印尼的业务。

不论如何，铜精矿都不是未加工矿石。Newmont反复指出，铜精矿在价值链中占比约95%。所以何必在印尼新开炼厂，只是为了争取那最后的5%呢？

但印尼决策者并不认同。在2017年前，印尼也将大幅并逐步增加对铜精矿出口征税，随后完全禁止出口。

为了适应新规，似乎这些有法律约束力的COW也得修改。

在数周谈判之后，Newmont本周宣布将寻求国际仲裁。自由港仍在谈判之中。

**供应受冲击**

在此同时，这两座铜矿今年初以来均未出口，使得全球市场失去了一个重要供应来源。

自由港把Grasberg矿的每日磨矿量降低了一半左右，以适应印尼目前唯一一座铜冶炼厂的消化能力。自由港拥有该炼厂的部分股权。

Newmont与Gresik炼厂之间也有购买合同，但数量不够多，难以支持Batu Hijau矿持续运营。该矿在今年剩余时间内，将从库存中出货8.1万吨。该矿6月关闭进行维护工作。

Batu Hijau原计划今年生产11万-12.5万吨铜精矿，意味着每关闭一个月就要损失大约1万吨产量。

Grasberg铜矿最初预计2014年产量为11亿磅(略低于50万吨)，在自由港公布第一季财报时，该目标下修至9亿磅(略低于41万吨)。

但即使这样，假设5月恢复出口，该公司警告称，如果不能按时恢复出口，则意味着每月将“延迟”5,000万磅(2.27万吨)产量。

因此，由于未能就恢复出口达成协议，目前每月导致铜产量损失约3.4万吨。或者按自由港的说法，是“推迟”了 。

以前，这应该是铜市的一大利多因素。但以前是铜矿不足时代。而现在，供应情况已今非昔比，原有项目扩张和新矿投产之后，几乎所有分析师都认为2014年市场供应将明显过剩。

尽管印尼两矿的合计产量损失会导致过剩程度略有下降。

**断裂的市场**

但印尼停止出口的真正影响，不只是体现在供应数量上。

Batu Hijau和Grasberg都生产“干净”的铜精矿，含有大量的金和非常少量的砷等杂质。

在铜原料市场，这是越来越重要的独特优势，因为不断投产的许多新矿生产的是“肮脏”的铜精矿。

最明显的例子是中铝3668.HK旗下的秘鲁Toromocho矿山，中铝6月时警告，除了因为投产问题而要调降这座矿山今年产量预估，所生产的部分铜精矿，砷含量也超出5%。

5%是极为重要的门槛，因为基于环保限制，中国冶炼商无法加工这种铜精矿。事实上，冶炼商甚至无法合法进口这种铜精矿。

这表示，这种铜精矿必须与杂质较低的铜精矿混合，像是Grasberg及Batu Hijau生产的矿石。

在印尼实施矿石出口禁令之前，铜精矿的定价模型已经因为这些因素而开始松动。

举例来说，Toromocho铜精矿的加工处理费，目前报价接近200美元/吨，相较之下，必和必拓(BLT.L)与中国冶炼商洽谈的2014年下半年价格为95.50美元。这还没算进冶炼商对于铜精矿杂质所收取的额外费用。

铜精矿定价逐渐演变成两种阶级，一种是低杂质，另一种是高杂质，而市场少了大量印尼低杂质铜精矿供给，只会加速这种阶级分化现象成形。

**长短期皆受冲击**

自由港与印尼政府确实看来有可能达成某种协议，允许重新出口Grasberg铜精矿。Newmont的机会可能比较低，因为Newmont寻求国际仲裁的作法，已经引发印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)一些不满评论。

不过较长期的影响仍然没变，因为印尼高层没有立场松动的迹象，准备坚持自2017年1月起，所有印尼生产的铜矿石，必须在印尼精炼的规定。

结论就是，短短几年后，亚洲的铜冶炼商将永久失去两个铜精矿重要供应来源，特别是低杂质铜精矿的供应源。

到时候，当前铜矿供应的成长动能已经减弱。事实上，分析师已经预测铜供应将重新回到短缺局面，这是目前自然资源产业在股东施压下减少投资，将产生的滞后效果。

整个铜市场被印尼政策打个措手不及的情况，似乎和那两家铜产商不相上下。

但这还只是暖身。真正的冲击将从2017年1月开始，也就是印尼铜精矿全面禁止出口的生效之日。(完)

(编译 朱晓军/张涛/蔡美珍；审校 高琦/张明钧)

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