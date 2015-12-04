印尼自由港负责人称国会议长企图冒名索贿取得公司股份

路透雅加达12月4日 - 美国自由港(FCX.N)印尼部门负责人Maroef Sjamsoeddin证实，印尼国会议长企图索贿，要求取得印尼自由港的股份，交换确保公司合约得以延长。印尼自由港因而卷入印尼政坛重大丑闻的核心。

Sjamsoeddin向国会操守小组表示，他秘密录下一次会谈内容，在会谈中，国会议长Setya Novanto索贿要求印尼自由港的20%股份。这批股份价值数十亿美元。

Sjamsoeddin指出，在谈话录音中，国会议长Novanto透露，20%的股份将交给印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)及副总统卡拉(Jusuf Kalla)。Novanto据说自称能确保印尼自由港的合约由2021年延长至2041年。

印尼政府已持有印尼自由港的9.36%股权，根据现行规定，日后政府还将取得10.64%股权。

自由港先前已要求延长合约，先获得法律层面的确定性，再投资数十亿美元资金于印尼的金铜矿项目。美国自由港去年营收的8.4%是来自印尼事业。

根据Kompas报纸引述，印尼副总统卡拉表示自由港一事只是冰山一角，政府将彻查到底。

分析师指出，这件丑闻可能进一步打击投资人对印尼的信心。(完)