印尼自由港负责人称国会议长企图冒名索贿取得公司股份

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透雅加达12月4日 - 美国自由港(FCX.N)印尼部门负责人Maroef Sjamsoeddin证实，印尼国会议长企图索贿，要求取得印尼自由港的股份，交换确保公司合约得以延长。印尼自由港因而卷入印尼政坛重大丑闻的核心。
Sjamsoeddin向国会操守小组表示，他秘密录下一次会谈内容，在会谈中，国会议长Setya Novanto索贿要求印尼自由港的20%股份。这批股份价值数十亿美元。
Sjamsoeddin指出，在谈话录音中，国会议长Novanto透露，20%的股份将交给印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)及副总统卡拉(Jusuf Kalla)。Novanto据说自称能确保印尼自由港的合约由2021年延长至2041年。
印尼政府已持有印尼自由港的9.36%股权，根据现行规定，日后政府还将取得10.64%股权。
自由港先前已要求延长合约，先获得法律层面的确定性，再投资数十亿美元资金于印尼的金铜矿项目。美国自由港去年营收的8.4%是来自印尼事业。
根据Kompas报纸引述，印尼副总统卡拉表示自由港一事只是冰山一角，政府将彻查到底。
分析师指出，这件丑闻可能进一步打击投资人对印尼的信心。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。