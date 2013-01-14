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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 14:39 BJT

印度金融市场: 10年期公债收益率触及29个月低点,受通胀数据影响

路透孟买1月14日 - 印度10年期公债收益率周一跌至29个月低点,印度卢比兑美元则走强,稍早公布数据显示,印度12月通胀率升幅小于市场预期,巩固有关央行本月稍晚将降息的预期心理.

截至0620GMT,10年期公债收益率(殖利率) 一度较数据公布前下跌5个基点,触及7.81%,为2010年8月11日以来最低.

印度卢比兑美元 由54.70附近升至高见54.61,最新报54.63/64.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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