印尼总统将于内阁改组中撤换首席经济部长与贸易部长--媒体

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅加达8月12日 - 根据印尼数家国内媒体报导，印尼总统佐科-维多多将在周三的内阁重组中，撤换首席经济部长和贸易部长。
总统办公室拒绝对报导置评，但表示当日稍晚将发表声明。
由于扭转经济放缓的努力不见成效，维多多面临来自党内与民众要求内阁改组的压力不断增加。
消息人士说，这次内阁重组旨在安抚投资人相信佐科重振经济的承诺，并吸引外资。
根据媒体报导，前印尼央行总裁纳苏迪温(Darmin Nasution)将取代贾理尔(Sofyan Djalil)，成为经济统筹部长。知名私募股权高管TOM LEMBONG将出任贸易部长。(完)
(编译 陈宗琦/李婷仪 审校 王丽鑫/于春红)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。