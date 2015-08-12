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时事要闻 | 2015年 8月 12日 星期三 13:24 BJT

印尼总统将于内阁改组中撤换首席经济部长与贸易部长--媒体

路透雅加达8月12日 - 根据印尼数家国内媒体报导，印尼总统佐科-维多多将在周三的内阁重组中，撤换首席经济部长和贸易部长。

总统办公室拒绝对报导置评，但表示当日稍晚将发表声明。

由于扭转经济放缓的努力不见成效，维多多面临来自党内与民众要求内阁改组的压力不断增加。

消息人士说，这次内阁重组旨在安抚投资人相信佐科重振经济的承诺，并吸引外资。

根据媒体报导，前印尼央行总裁纳苏迪温(Darmin Nasution)将取代贾理尔(Sofyan Djalil)，成为经济统筹部长。知名私募股权高管TOM LEMBONG将出任贸易部长。(完)

(编译 陈宗琦/李婷仪 审校 王丽鑫/于春红)

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