印尼将成立新的海岸警卫队 增加国防支出

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透雅加达11月13日（记者 Kanupriya Kapoor/Randy Fabi） - 印尼首席安全部长Tedjo Edy Purdijatno周四对路透称，印尼下个月将成立新的海岸警卫队，打击海盗和走私。
“负责该地区安全的交叉机构过多，效率不高。”Purdijatno说道。这是其上任后首次接受外国媒体采访。
“我们将成立一支海岸警卫队全权负责，以确保使用海洋运输的业务不受影响。”
新的海岸警卫队将于12月中成立，还将负责海岸边境线安全以及打击非法捕鱼与贩卖人口。
Purdijatno称，海岸警卫队最初将从军方借调人力和船只，计划在一年内完全独立。
Purdijatno还指出，政府打算增加国防支出，未来五年国防支出的GDP占比将从0.8%升至1.5%，与马来西亚等邻国相当。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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