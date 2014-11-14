路透专访：印尼将成立新的海岸警卫队 增加国防支出

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透雅加达11月13日 - 印尼首席安全部长Tedjo Edy Purdijatno周四对路透称，印尼下个月将成立新的海岸警卫队，打击海盗和走私。
“负责该地区安全的交叉机构过多，效率不高。”Purdijatno说道。这是其上任后首次接受外国媒体采访。
“我们将成立一支海岸警卫队全权负责，以确保使用海洋运输的业务不受影响。”
新的海岸警卫队将于12月中成立，还将负责海岸边境线安全以及打击非法捕鱼与贩卖人口。
Purdijatno称，海岸警卫队最初将从军方借调人力和船只，计划在一年内完全独立。
Purdijatno还指出，政府打算增加国防支出，未来五年国防支出的GDP占比将从0.8%升至1.5%，与马来西亚等邻国相当。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
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