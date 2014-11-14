路透专访：印尼将成立新的海岸警卫队 增加国防支出

路透雅加达11月13日 - 印尼首席安全部长Tedjo Edy Purdijatno周四对路透称，印尼下个月将成立新的海岸警卫队，打击海盗和走私。

“负责该地区安全的交叉机构过多，效率不高。”Purdijatno说道。这是其上任后首次接受外国媒体采访。

“我们将成立一支海岸警卫队全权负责，以确保使用海洋运输的业务不受影响。”

新的海岸警卫队将于12月中成立，还将负责海岸边境线安全以及打击非法捕鱼与贩卖人口。

Purdijatno称，海岸警卫队最初将从军方借调人力和船只，计划在一年内完全独立。

Purdijatno还指出，政府打算增加国防支出，未来五年国防支出的GDP占比将从0.8%升至1.5%，与马来西亚等邻国相当。(完)