印尼总统就烟霾污染向新加坡和马来西亚道歉

印度尼西亚总统苏西洛就该国林火造成的烟霾笼罩新加坡和马来西亚进行道歉，这是东南亚16年来发生的最严重空气污染危机。苏西洛表示，印尼正在尽全力控制苏门答腊岛的火势，包括动用军用飞机投水灭火，该国已拨款约2,000亿印尼盾(2,000万美元)来应对灾难。路透