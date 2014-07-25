《HOME专栏》印尼政策让锡市场难以捉摸

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home 编译 王丽鑫/张若琪/李春喜
路透伦敦7月24日 - 锡市场仍然受到结构性供给短缺的困扰。生产商难以提高现有锡矿产量，而诸多潜在的新项目却找不到投资。
即便锡需求处于极低水平，“在未来五年内仍很有可能出现供应短缺，”国际锡研究协会(ITRI)称。
ITRI最新报告的题目是“应对下一次锡危机”说的基本上就是这种情况。ITRI预计到2018年锡供给短缺总量，要比今年初全球有形库存规模还高。
但意外的是，目前还是几乎没有实货短缺的证据。伦敦金属交易所(LME)登记锡库存今年迄今已增加2,185吨或23%，达到11,845吨，即便全球最大的锡出口国--印尼的出口量骤然减少。
此外，印尼可能又要让全球市场大吃一惊，而且不同以往的是，这次可能对价格利空。
**印尼的出口**
印尼今年1月颁发禁令，禁止出口未加工矿产，成为市场瞩目焦点。镍、铜和铝土市场都受到影响。
不过该国的资源民族主义政策在金属锡方面更加激进。
该国未加工锡矿石出口早已停止，从去年9月开始，出口锡须确认达最低纯度标准，并通过国内的印尼商品及衍生品交易市场(Indonesian Commodity and Derivatives Exchange，ICDX)交易，该市场几乎公开采取“最低限价”策略，以保证国内锡生产商的利益最大化。
直到几个月前，上述规定已令该国锡出口锐减。
在新规实施后的八个月中，锡出口共计45,300吨。而在2013年9月之前，任何连续八个月的出口量都在60,000-70,000吨。
不过情况在5月发生改变。官方数据显示印尼5月和6月出口都大幅增加，超过12,000吨。
**真的出了国门？**
现在萦绕锡市场的问题是，那些锡是否真的出了印尼国门，还是仍堆积在印尼的港口？
锡锭需在ICDX交易后才能出口的规定意味着，交易所交易量和出口量间会有密切关联。
比如，2013年9月和2014年4月间锡锭出口总量为34,872吨，ICDX交易量为34,820吨。
ICDX交易量、出口及LME库存变化图表：
但在那之后这种关系已经瓦解。
据汤森路透数据，5月和6月ICDX累计交易量仅9,805吨，但锡锭出口量达22,792吨。
要么是印尼锡生产商大量违反新规(但似乎不太可能)，要么就是正在进行着什么活动。
ITRI在协会网站的评论中，对可能的答案做出暗示。ITRI指出，政府利用两家调查公司来检验对出口规则的合规事宜。要出口的锡需经过两个阶段的监管过程：首先，在进到ICDX市场前需经品质和来源检验；其次，则要检查集装箱封印，然后才能真的装运。
“看来相关部门公布的统计数据必定是根据交易前的检验，而这反过来意味着炼厂库存有所增加，因其期待价格回升所以惜售。”
价格考量还和市场预期密不可分。市场认为政府将进一步收紧规则，提高矿石最低纯度标准并将政策扩及焊锡等其他形式的锡；只是目前为止这种预期尚未实现。但那或许助长了当地生产商将这类型的锡预先申报待出口。
无论真相为何，自相关合约去年推出以来，ICDX交易量和已“出口”锡锭数量间目前已有13,000吨的差额。
**锡的涨势将暂停？**
这可能提供一些准备出口的锡的数量方面的线索，因为本月迄今 ICDX的交易量也没有激增。截至7月17日，各类合约总成交量为2,410吨，与前两个月的成交量基本一致。
另外一个暗示锡库存累积的线索，被南非标准银行驻伦敦的分析师Leon Westgate捕捉到。他指出，印尼最大锡生产商PT Timah公布截至6月底的库存为4,473吨，而上年同期为1,297吨。
今年迄今锡价格表现非常低迷，如果锡的库存累积，对于印尼政府和许多看涨的市场人士来说这个是问题。
如果“最低限价”刺激了太多生产，政府的大宗商品价格支撑计划可能成为一把双刃剑。对于印尼和锡市场而言，“最低限价”实际上就是出口价格，因此可以合理想见的是，问题都会通过库存增加表现出来，这似乎也是现实中出现的情况。
对于整体市场而言，这样规模的库存累积意味着未来价格将走弱。
毕竟，如果以LME库存为参照的话，市场并不需要这么多额外的锡。今年2月LME库存触底反弹，在印尼出口“激增”并打击实货市场前，在5月初时已经恢复至年初水平并稳定下来。
一种公认的看法是，LME库存累积，反映出隐性库存的活动，这很可能与中国有关。而中国的官方贸易数据则反映出另一种情况，但这绝不会是第一次锡逃过海关的监管溜出境外。
此外，过去几天锡价差已经大幅降低。截至周三收盘，现货锡与三个月期货CMSN0-3报每吨61美元正价差(远期升水)，这是2013年7月以来最高，暗示近期不存在短缺。
这些现象都与ITRI认为的短缺不符，但的确暗示锡市场的涨势将被按下暂停键。
ITRI预测价格将继续“保持在区间内交投，一直到今年第四季”，然后在“未来三至四年急剧走高。”
对于相信锡价将上涨的人士，看来势必得要有耐心才行。(完)
(译文审校 徐文焰/朱晓军/许娜/张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。