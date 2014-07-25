《HOME专栏》印尼政策让锡市场难以捉摸

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 王丽鑫/张若琪/李春喜

路透伦敦7月24日 - 锡市场仍然受到结构性供给短缺的困扰。生产商难以提高现有锡矿产量，而诸多潜在的新项目却找不到投资。

即便锡需求处于极低水平，“在未来五年内仍很有可能出现供应短缺，”国际锡研究协会(ITRI)称。

ITRI最新报告的题目是“应对下一次锡危机”说的基本上就是这种情况。ITRI预计到2018年锡供给短缺总量，要比今年初全球有形库存规模还高。

但意外的是，目前还是几乎没有实货短缺的证据。伦敦金属交易所(LME)登记锡库存今年迄今已增加2,185吨或23%，达到11,845吨，即便全球最大的锡出口国--印尼的出口量骤然减少。

此外，印尼可能又要让全球市场大吃一惊，而且不同以往的是，这次可能对价格利空。

**印尼的出口**

印尼今年1月颁发禁令，禁止出口未加工矿产，成为市场瞩目焦点。镍、铜和铝土市场都受到影响。

不过该国的资源民族主义政策在金属锡方面更加激进。

该国未加工锡矿石出口早已停止，从去年9月开始，出口锡须确认达最低纯度标准，并通过国内的印尼商品及衍生品交易市场(Indonesian Commodity and Derivatives Exchange，ICDX)交易，该市场几乎公开采取“最低限价”策略，以保证国内锡生产商的利益最大化。

直到几个月前，上述规定已令该国锡出口锐减。

在新规实施后的八个月中，锡出口共计45,300吨。而在2013年9月之前，任何连续八个月的出口量都在60,000-70,000吨。

不过情况在5月发生改变。官方数据显示印尼5月和6月出口都大幅增加，超过12,000吨。

**真的出了国门？**

现在萦绕锡市场的问题是，那些锡是否真的出了印尼国门，还是仍堆积在印尼的港口？

锡锭需在ICDX交易后才能出口的规定意味着，交易所交易量和出口量间会有密切关联。

比如，2013年9月和2014年4月间锡锭出口总量为34,872吨，ICDX交易量为34,820吨。

ICDX交易量、出口及LME库存变化图表：

link.reuters.com/raf52w

但在那之后这种关系已经瓦解。

据汤森路透数据，5月和6月ICDX累计交易量仅9,805吨，但锡锭出口量达22,792吨。

要么是印尼锡生产商大量违反新规(但似乎不太可能)，要么就是正在进行着什么活动。

ITRI在协会网站的评论中，对可能的答案做出暗示。ITRI指出，政府利用两家调查公司来检验对出口规则的合规事宜。要出口的锡需经过两个阶段的监管过程：首先，在进到ICDX市场前需经品质和来源检验；其次，则要检查集装箱封印，然后才能真的装运。

“看来相关部门公布的统计数据必定是根据交易前的检验，而这反过来意味着炼厂库存有所增加，因其期待价格回升所以惜售。”

价格考量还和市场预期密不可分。市场认为政府将进一步收紧规则，提高矿石最低纯度标准并将政策扩及焊锡等其他形式的锡；只是目前为止这种预期尚未实现。但那或许助长了当地生产商将这类型的锡预先申报待出口。

无论真相为何，自相关合约去年推出以来，ICDX交易量和已“出口”锡锭数量间目前已有13,000吨的差额。

**锡的涨势将暂停？**

这可能提供一些准备出口的锡的数量方面的线索，因为本月迄今 ICDX的交易量也没有激增。截至7月17日，各类合约总成交量为2,410吨，与前两个月的成交量基本一致。

另外一个暗示锡库存累积的线索，被南非标准银行驻伦敦的分析师Leon Westgate捕捉到。他指出，印尼最大锡生产商PT Timah公布截至6月底的库存为4,473吨，而上年同期为1,297吨。

今年迄今锡价格表现非常低迷，如果锡的库存累积，对于印尼政府和许多看涨的市场人士来说这个是问题。

如果“最低限价”刺激了太多生产，政府的大宗商品价格支撑计划可能成为一把双刃剑。对于印尼和锡市场而言，“最低限价”实际上就是出口价格，因此可以合理想见的是，问题都会通过库存增加表现出来，这似乎也是现实中出现的情况。

对于整体市场而言，这样规模的库存累积意味着未来价格将走弱。

毕竟，如果以LME库存为参照的话，市场并不需要这么多额外的锡。今年2月LME库存触底反弹，在印尼出口“激增”并打击实货市场前，在5月初时已经恢复至年初水平并稳定下来。

一种公认的看法是，LME库存累积，反映出隐性库存的活动，这很可能与中国有关。而中国的官方贸易数据则反映出另一种情况，但这绝不会是第一次锡逃过海关的监管溜出境外。

此外，过去几天锡价差已经大幅降低。截至周三收盘，现货锡与三个月期货CMSN0-3报每吨61美元正价差(远期升水)，这是2013年7月以来最高，暗示近期不存在短缺。

这些现象都与ITRI认为的短缺不符，但的确暗示锡市场的涨势将被按下暂停键。

ITRI预测价格将继续“保持在区间内交投，一直到今年第四季”，然后在“未来三至四年急剧走高。”

对于相信锡价将上涨的人士，看来势必得要有耐心才行。(完)

(译文审校 徐文焰/朱晓军/许娜/张明钧)

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