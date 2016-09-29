焦点：印尼2017年底外汇储备料增至1,515亿美元 归功税务赦免计划

图为2015年8月12日资料图片，显示印尼一处换汇店的美元和印尼卢比。 REUTERS/Rivan Awal Lingga/Antara Foto

路透雅加达9月29日 - 印尼央行总裁阿古斯周四称，央行预计外汇储备到2017年底增加380亿美元，部分归因于政府的税务赦免计划。

根据税务赦免计划，纳税人此前未纳税的海内外资产申报课税，可获得较低的惩罚税率。计划旨在帮助政府将预算赤字维持低于法定上限，并扩大税基。

截至周四，纳税人承诺让近100亿美元滞留海外的资金归国。按照税务赦免计划，归国资金必须在印尼待满三年。

阿古斯表示，基于印尼央行的模型，到今年年底外汇储备料将增加至1,149亿美元，到2017年底进一步增至1,515亿美元，部分归因于税务赦免计划带来的资金流入。印尼截至8月的外汇储备为1,135亿美元。

但他同时警告称，如果资金没有进入实体经济，则可能推高资产价格。

“如果(流入的资金)只是大规模进入股市、债市和房地产，则将催生泡沫，”阿古斯表示，其并称也存在汇回资金的锁定期结束后资本逆转的风险。

他表示，如果汇回资金大量投资于金融资产，印尼央行可能“冲销”这些资金。

银行高层人士本周告诉路透，多数承诺汇回的资金尚未进入印尼银行业系统，但税务赦免计划已经对货币市场带来影响。

“当很多人打算支付税务赦免费用，他们会从银行提出资金，这导致货币市场收紧，”阿古斯称。

他表示，印尼央行已提供流动性并稳定货币市场状况。

阿古斯称，印尼央行能够接受2017年卢比兑美元平均在13,200-13,500之间，并将继续介入市场，以确保卢比汇率维持在能够支撑印尼竞争力的水平。(完)