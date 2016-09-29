焦点：印尼2017年底外汇储备料增至1,515亿美元 归功税务赦免计划

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透雅加达9月29日 - 印尼央行总裁阿古斯周四称，央行预计外汇储备到2017年底增加380亿美元，部分归因于政府的税务赦免计划。
根据税务赦免计划，纳税人此前未纳税的海内外资产申报课税，可获得较低的惩罚税率。计划旨在帮助政府将预算赤字维持低于法定上限，并扩大税基。
截至周四，纳税人承诺让近100亿美元滞留海外的资金归国。按照税务赦免计划，归国资金必须在印尼待满三年。
阿古斯表示，基于印尼央行的模型，到今年年底外汇储备料将增加至1,149亿美元，到2017年底进一步增至1,515亿美元，部分归因于税务赦免计划带来的资金流入。印尼截至8月的外汇储备为1,135亿美元。
但他同时警告称，如果资金没有进入实体经济，则可能推高资产价格。
“如果(流入的资金)只是大规模进入股市、债市和房地产，则将催生泡沫，”阿古斯表示，其并称也存在汇回资金的锁定期结束后资本逆转的风险。
他表示，如果汇回资金大量投资于金融资产，印尼央行可能“冲销”这些资金。
银行高层人士本周告诉路透，多数承诺汇回的资金尚未进入印尼银行业系统，但税务赦免计划已经对货币市场带来影响。
“当很多人打算支付税务赦免费用，他们会从银行提出资金，这导致货币市场收紧，”阿古斯称。
他表示，印尼央行已提供流动性并稳定货币市场状况。
阿古斯称，印尼央行能够接受2017年卢比兑美元平均在13,200-13,500之间，并将继续介入市场，以确保卢比汇率维持在能够支撑印尼竞争力的水平。(完)
(编译 艾茂林/王兴亚/刘秀红；审校 蔡美珍/白云)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。