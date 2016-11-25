印尼2017年棕榈油产量料增长至多16%--行业协会

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透印尼努沙杜瓦11月25日 - 一个行业组织周五称，印尼明年的棕榈油产量料增加至多16%至3,200-3,300万吨。
“印尼在2016年经历了较为潮湿的旱季，这对棕榈油生产有利，因此我们预计(2017年)产量将恢复正常趋势，”印尼棕榈油协会的执行董事Fadhil Hasan在巴厘的一次行业会议上说。
Hasan之前曾表示，印尼今年的棕榈油产量料将降至2,850-3,000万吨。
印尼这一全球最大棕榈油产国的产量上升可能会拖累指标棕榈油价格，该指标价格周四触及四年高点每吨3,098马币，追随豆油涨势。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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