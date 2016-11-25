印尼2017年棕榈油产量料增长至多16%--行业协会

路透印尼努沙杜瓦11月25日 - 一个行业组织周五称，印尼明年的棕榈油产量料增加至多16%至3,200-3,300万吨。

“印尼在2016年经历了较为潮湿的旱季，这对棕榈油生产有利，因此我们预计(2017年)产量将恢复正常趋势，”印尼棕榈油协会的执行董事Fadhil Hasan在巴厘的一次行业会议上说。

Hasan之前曾表示，印尼今年的棕榈油产量料将降至2,850-3,000万吨。

印尼这一全球最大棕榈油产国的产量上升可能会拖累指标棕榈油价格，该指标价格周四触及四年高点每吨3,098马币，追随豆油涨势。(完)