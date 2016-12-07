印尼北部亚齐省6.5级地震已导致52人丧生--政府官员（更新版）

（更新伤亡人数）

路透雅加达12月7日 - 印尼当局称，周三在北部亚齐省发生的6.5级地震导致的丧生人数已升至52人。

印尼国家灾难管理局发言人Sutopo Nugroho说，伤亡人数预计还将上升，有逾70人受伤严重。

美国地质调查局(USGS)称，地震是在印尼当地上午刚过5点时发生的，震源位于亚齐的东北部海岸，震源深度为17公里。没有发布海啸预警。(完)