印尼发生8.7级地震 发布海啸预警

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称,印度洋海啸预警已经生效.此前美国地质调查局称,印尼亚齐省首府Banda Aceh西南308英里处发生地震,震源深度为33公里.

新加坡、泰国和印度均有震感.

2004年亚齐省曾遭遇海啸袭击,造成17万人死亡或失踪,13个印度洋沿岸国家共死亡约23万人.(完)