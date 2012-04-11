印尼发生8.7级地震 发布海啸预警

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透印尼4月11日电---印尼亚齐省(Aceh)发生8.7级地震,之後发布海啸预警.当地居民纷纷逃出户外寻求避难.
太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)称,印度洋海啸预警已经生效.此前美国地质调查局称,印尼亚齐省首府Banda Aceh西南308英里处发生地震,震源深度为33公里.
新加坡、泰国和印度均有震感.
2004年亚齐省曾遭遇海啸袭击,造成17万人死亡或失踪,13个印度洋沿岸国家共死亡约23万人.(完)
--编译 程琳;审校 王洋/张荻
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。