印尼华裔钟万学出任雅加达代理省长

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达5月18日（记者 Kanupriya Kapoor/Anastasia Arvirianty） - 印尼总统大选到7月才进行，但却已经产生了一位赢家。

钟万学的昵称“阿学”更为人熟知，他目前接任雅加达代理省长。

由于雅加达省长佐科威（Joko "Jokowi" Widodo）为了参加总统竞选离职，基督教徒钟万学接替他担任代理省长。如果佐科威在大选中获胜，钟万学将自动接替该职务并完成佐科威的五年任期。印尼总统选举将于7月9日举行，民调显示佐科威将获胜。

印尼有2.4亿人口，华裔仅占2%左右。印尼民众一向对华裔掌控贸易和商业深感不满，并且怀疑华裔忠于中国，这导致华裔在该国独立近70年以来一直被排斥在政界和军界之外。这种积怨虽未消除，但似乎已在缓解。

即使是批评人士，他们基本上不满的是钟万学的施政方式，而非他的华裔背景。

“如今，大家看政绩投票，”阿学4月在其办公室接受路透采访时说。“这与种族、宗教……或一些谁应当治理（国家）的原始观念无关。”

钟万学现年48岁，以搭档身份帮助佐科威赢得2012年雅加达省长竞选后，一直是佐科威的左膀右臂。

印尼不同族裔之间的关系一向紧张，有时还演变成针对华裔的暴力袭击。

但钟万学认为，印尼社会正在变得更加多元化。

“雅加达选举就是一次考验……我们看到有更多华裔目前在竞选（公职），”钟万学说。“要不了多久，印尼可能就会出现一位非穆斯林或华裔领导人，甚至总统。”（完）