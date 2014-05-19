印尼华裔钟万学出任雅加达代理省长

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达5月18日（记者 Kanupriya Kapoor/Anastasia Arvirianty） - 印尼总统大选到7月才进行，但却已经产生了一位赢家。
钟万学的昵称“阿学”更为人熟知，他目前接任雅加达代理省长。
由于雅加达省长佐科威（Joko "Jokowi" Widodo）为了参加总统竞选离职，基督教徒钟万学接替他担任代理省长。如果佐科威在大选中获胜，钟万学将自动接替该职务并完成佐科威的五年任期。印尼总统选举将于7月9日举行，民调显示佐科威将获胜。
印尼有2.4亿人口，华裔仅占2%左右。印尼民众一向对华裔掌控贸易和商业深感不满，并且怀疑华裔忠于中国，这导致华裔在该国独立近70年以来一直被排斥在政界和军界之外。这种积怨虽未消除，但似乎已在缓解。
即使是批评人士，他们基本上不满的是钟万学的施政方式，而非他的华裔背景。
“如今，大家看政绩投票，”阿学4月在其办公室接受路透采访时说。“这与种族、宗教……或一些谁应当治理（国家）的原始观念无关。”
钟万学现年48岁，以搭档身份帮助佐科威赢得2012年雅加达省长竞选后，一直是佐科威的左膀右臂。
印尼不同族裔之间的关系一向紧张，有时还演变成针对华裔的暴力袭击。
但钟万学认为，印尼社会正在变得更加多元化。
“雅加达选举就是一次考验……我们看到有更多华裔目前在竞选（公职），”钟万学说。“要不了多久，印尼可能就会出现一位非穆斯林或华裔领导人，甚至总统。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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