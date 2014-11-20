印尼承诺加入中国支持建立的亚投行 但提出两个条件

希腊媒体称欧盟执委会主席容克呼吁5月提出希腊债务减免措施
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。
路透雅加达11月20日 - 印尼内阁秘书Andi Widjajanto对路透表示，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)承诺，印尼将加入中国倡议建立的亚洲基础设施银行，但向中国政府提出了若干条件。
这一规模500亿美元的亚洲基础设施投资银行(简称亚投行, Asian Infrastructure Investment Bank)于上月在上海启动，被美国看做是对西方主导的世界银行和亚洲开发银行的挑战。
“(维多多)已做出印尼加入亚投行的个人承诺。但他向中国政府提出两个明确要求，”Widjajanto周三晚间接受采访时表示。他没有透露是什么要求。
雅加达邮报本周报导，维多多提出了将亚投行总部设在雅加达，以及让印尼在该行扮演重要角色的要求。
Widjajanto说，他预计中国政府将在12月中之前作出答复。
印尼不在参加亚投行启动仪式的21国之列，因为当时维多多刚刚就职，尚未决定是否加入。
中国将在亚投行持有多数股权。该行旨在为印尼等发展中国家提供项目贷款。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
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