印尼承诺加入中国支持建立的亚投行 但提出两个条件

路透雅加达11月20日 - 印尼内阁秘书Andi Widjajanto对路透表示，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)承诺，印尼将加入中国倡议建立的亚洲基础设施银行，但向中国政府提出了若干条件。

这一规模500亿美元的亚洲基础设施投资银行(简称亚投行, Asian Infrastructure Investment Bank)于上月在上海启动，被美国看做是对西方主导的世界银行和亚洲开发银行的挑战。

“(维多多)已做出印尼加入亚投行的个人承诺。但他向中国政府提出两个明确要求，”Widjajanto周三晚间接受采访时表示。他没有透露是什么要求。

雅加达邮报本周报导，维多多提出了将亚投行总部设在雅加达，以及让印尼在该行扮演重要角色的要求。

Widjajanto说，他预计中国政府将在12月中之前作出答复。

印尼不在参加亚投行启动仪式的21国之列，因为当时维多多刚刚就职，尚未决定是否加入。

中国将在亚投行持有多数股权。该行旨在为印尼等发展中国家提供项目贷款。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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