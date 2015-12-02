（修正）印尼称零件故障及机组处理方式等是亚航客机空难的影响因素

（修正标题及第一段措辞）

路透雅加达12月1日（记者 Kanupriya Kapoor/Fergus Jensen） - 调查人员周二称，方向舵组件故障以及驾驶员的处理方式，是导致亚航QZ8501客机空难的主要影响因素。

去年12月28日，亚航QZ8501航班在从印尼泗水飞往新加坡途中，在爪哇海坠毁，机上162人全部遇难。

印尼调查人员在发布的首个公开报告中并未指明客机为何从雷达消失的唯一根本原因，但列出了零部件故障、维修以及机组人员处理方式等因素。

“发生了一连串事，先是零部件出现故障、如何处理，然后是处理后出现了什么样的后果以及飞行员是如何进行应对的。对我而言，很难说主要原因是什么。”印度国家交通安全委员会（NTSC）调查员Nurcahyo Utomo说。

恶劣天气不是导致这起空难的原因。

NTSC称，方向舵控制系统部件焊接口有裂缝，曾多次出现过故障，飞行过程中出现过四次，之前一年则出现过23次；曾出过关于该问题的维修报告。（完）