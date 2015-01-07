印尼搜寻主管称已找到亚航坠毁飞机的机尾

路透雅加达1月7日 - 印尼搜寻主管Fransiskus Bambang Soelistyo周三对记者表示，该国搜寻亚航(AIRA.KL)客机残骸的队伍已在海底发现该飞机的机尾。

“我们已发现机尾，这是我们今天的主要目标，”Soelistyo称。“在第二优先区域，我们已找到机尾部分并已确认。”

机尾是关键的飞机黑匣子声音和飞行数据记录器所在的地方。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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