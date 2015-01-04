印尼将调查亚航印尼分公司所有飞行计划

路透雅加达1月3日 - 印尼一名官员对路透称，该国交通部将对亚航(AIRA.KL)印尼分公司的所有飞行计划进行调查。这是印尼政府调查亚航QZ8501航班客机失事事件的一部分。

“我们将对亚航（印尼分公司）的所有航班的飞行计划进行调查，”印尼交通部空中交通司代理总司长Djoko Muratmodjo周六称。“希望我们能从下周一开始（调查）。我们不会将重点放在许可上，只是（调查）航班计划。”

“亚航在印尼的执照可能会被吊销，”Muratmodjo强调这只是一种可能性。

印尼搜救机构的负责人周六称，搜寻亚航失事飞机的搜寻船已在海底发现了两块“大物体”。

印尼交通部周五暂停了亚航印尼分公司泗水至新加坡航班，原因是该航班的飞行计划明显超出许可范围。该航班被准许每周有四天飞行，周日没有航班。亚航印尼分公司泗水飞往新加坡的QZ8501航班去年12月28日（周日）坠毁。

“我们还会对准许亚航（该航班）当天飞行的机构进行调查，”Muratmodjo补充说。

亚航印尼分公司执行长Sunu Widyatmoko表示，公司会配合调查，但拒绝回答其他问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。