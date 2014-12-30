亚航事件：印尼爪哇海发现漂浮物，可能为亚航飞机残骸--电视台

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透雅加达12月30日 - 印尼电视周二播放的视频显示，爪哇海的海面上有漂浮物体，印尼官员称可能是亚航 的部分残骸。亚航飞机据信可能已坠毁在印尼外海水域。
视频显示有两个相对较大的物体漂浮在海面，一个为橙色，另一个灰色或褐色，最大的有数米长。
一架印尼亚洲航空的空客A320-200周日上午在恶劣天气中失踪，该航班由印尼苏腊巴亚飞往新加坡，机上机组人员和乘客共有162人。
“希望我们能找到确切的东西，因为我现在还没有收到其他消息，”一名空军官员谈及残骸时对MetroTV电视台称。“其他飞机仍在执进行搜索。”(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27