亚航事件：失事客机坠海前可能因气压改变而爆炸--政府官员

路透印尼庞卡兰布翁(Pangkalan Bun)1月12日 - 国家搜救中心行动协调员Supriyadi周一称，亚洲航空(AirAsia) 两周前在印尼坠毁的客机，可能因气压大幅改变而“发生爆炸”，随后坠入海中。

“根据飞机残骸损害情况以及其他发现，我的分析是飞机发生了爆炸后坠入海中，”Supriyadi对记者称。