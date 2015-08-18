印尼周日坠毁客机上54名乘客全部遇难

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
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路透雅加达8月18日 （记者 Wilda Asmarini） - 印尼官员周二称，印尼特利加那航空公司（Trigana Air）客机周日在巴布亚省坠毁，机上54名人员全部遇难。
印尼国家搜救中心行动负责人Heronimus Guru少将在雅加达举行的新闻发布会上称，乘客的遗体已经装进了藏尸袋，但天气恶劣导致遗体空运受阻。
在国家运输安全委员会的调查结果公布前，官员们拒绝就坠机原因置评，但Guru称，巴布亚的地形可能是一个因素。
“飞机有可能撞到了山峰，之后坠入沟壑中，因为发现飞机残骸的地方很陡峭，”他说道。
航班是从查亚普拉至奥克西比尔的短途航班，机上有44名成年乘客，五名儿童和婴儿，还有五名机组人员。
官员们称，机上所有乘客均为印尼人。
印尼的航空安全记录糟糕，过去一年里还发生了另两起坠机事件。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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