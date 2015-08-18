印尼周日坠毁客机上54名乘客全部遇难

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月18日 - 印尼官员周二称，印尼特利加那航空公司(Trigana Air)客机周日在巴布亚省坠毁，机上54名人员全部遇难。
印尼国家搜救中心行动负责人Heronimus Guru少将在雅加达举行的新闻发布会上称，乘客的遗体已经装进了藏尸袋，但天气恶劣导致遗体空运受阻。
在国家运输安全委员会的调查结果公布前，官员们拒绝就坠机原因置评，但Guru称，巴布亚的地形可能是一个因素。
“飞机有可能撞到了山峰，之后坠入沟壑中，因为发现飞机残骸的地方很陡峭，”他说道。
航班是从查亚普拉至奥克西比尔的短途航班，机上有44名成年乘客，五名儿童和婴儿，还有五名机组人员。
官员们称，机上所有乘客均为印尼人。
印尼的航空安全记录糟糕，过去一年里还发生了另两起坠机事件。(完)
编译 刘珞焱 审校 王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”