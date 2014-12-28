一架印尼飞往新加坡的客机失联

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透雅加达12月28日 - 印尼媒体引述印尼交通部官员的话称，周日亚洲航空（AirAsia）(AIRA.KL)一架从印尼泗水飞往新加坡的航班失联。
印尼交通部官员Hadi Mustofa称，QZ8501航班于当地时间6:17（北京时间7:17）与雅加达的空中交通管制塔台失去联络。
印尼交通部另一官员称，这架空客320-200飞机上有155名乘客和机组人员。
Mustofa称，飞机失联前曾要求改变航线。
该航班本应于新加坡当地时间8:30（北京时间8:30）抵达新加坡。新加坡机场网站上显示该航班状态为“延误”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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