版本:
中国
时事要闻 | 2014年 12月 28日 星期日 12:43 BJT

一架印尼飞往新加坡的客机失联

路透雅加达12月28日 - 印尼媒体引述印尼交通部官员的话称，周日亚洲航空（AirAsia）(AIRA.KL)一架从印尼泗水飞往新加坡的航班失联。

印尼交通部官员Hadi Mustofa称，QZ8501航班于当地时间6:17（北京时间7:17）与雅加达的空中交通管制塔台失去联络。

印尼交通部另一官员称，这架空客320-200飞机上有155名乘客和机组人员。

Mustofa称，飞机失联前曾要求改变航线。

该航班本应于新加坡当地时间8:30（北京时间8:30）抵达新加坡。新加坡机场网站上显示该航班状态为“延误”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐