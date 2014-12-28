一架印尼飞往新加坡的客机失联（更新版）

路透雅加达12月28日（记者 Chris Nusatya/Randy Fabi） - 印尼官员称，亚洲航空（AirAsia）一架载有162人的客机周日失联，之前飞行员因天气恶劣曾要求改变飞行路线。

官员称，这架QZ8501航班于当地时间6:17（北京时间7:17）与雅加达的空中交通管制塔台失去联络。

亚航声明称，航班失联前，曾因天气原因请求偏离飞行路线。

印尼交通部空中运输负责人Joko Muryo Atmodjo表示，航班未发出求救信号。

亚航和印尼空军称，已启动搜救工作。新加坡表示，已启动空军和海军待命，准备协助搜救。

Atmodjo在新闻发布会上称，这架客机失联时，位于印尼勿里洞岛和坤甸之间。他透露，飞机之前在32,000英尺高度飞行，曾请求提升到38,000英尺以避开云层。

亚航称，飞机上有155名乘客和7名机组人员，其中有157名印尼人，三名韩国人，新加坡和马来西亚各一人。（完）

编译：朱淑珍 发稿：屈桂娟

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