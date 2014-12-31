潜水员将下水搜寻亚航失联飞机残骸和遇难者遗体

路透印尼泗水/雅加达12月31日（记者 Gayatri Suroyo/Adriana Nina Kusuma） - 潜水员和船只周三将搜寻亚航（AirAsia）(AIRA.KL)失联客机的残骸和机上的黑匣子，之前印尼救援人员在婆罗洲海岸附近浅水区域发现漂浮的遗体和碎片。

航空专家认为找到机身可能比较容易，因为飞机很可能是入水时才解体的。

前飞行员、咨询公司Strategic Aviation Solutions董事长汉斯福德（Neil Hansford）周三称，从发现的残骸情况看，飞机是入水时才解体的，并非在空中解体。

亚航QZ8501航班周日清晨从泗水飞往新加坡途中遭遇恶劣天气，与空中交通控制塔台失去联系。这架空客A320-200型飞机上有162人，多数是印尼人。目前为止尚未发现幸存者。

印尼总统佐科称，对他来说最重要的就是将遇难者遗体从爪哇海卡里马塔海峡中打捞上来，确认遇难者身份。救援人员周二在该海域找到一个飞机舱门和其他残骸。

佐科称亚航将向家属预先发放一些款项，很多家属看到电视画面上的飞机残骸时情绪崩溃。

海军方面最初表示已找到40具遗体，不过其他媒体后来引述搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo的话称，仅打捞到三具遗体。

了解调查情况的消息人士称，印尼海军数十名潜水员周三将开始水下搜寻。

美国称，导弹驱逐舰USS Sampson和战舰USS Fort Worth在等待印尼搜救机构的指令。新加坡表示，正运送两个水下探测器去探测飞机黑匣子的信号。

印尼、澳大利亚、马来西亚、新加坡、韩国和美国共有约30艘船只和21架飞机参与搜救行动。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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