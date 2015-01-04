搜救人员在海底找到四块亚航失事客机残骸

路透雅加达/庞卡兰布翁1月3日（记者Nilufar Rizki/Fergus Jensen) - 印尼搜救机构负责人周六表示，搜救队伍在海底找到了四块亚航失事客机的残骸。

多国人员组成的搜救队伍出动舰船、飞机和直升机，在北部爪哇海和婆罗洲南部沿海搜寻航班QZ8501上的遇难者遗体、客机残骸及黑匣子。

搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo告诉路透：“我们已找到四块客机残骸。”

印尼当局称，客机失事当天亚航违反了由泗水至新加坡的航线授权许可，并称将对亚航的其它运营时间表进行调查。

Soelistyo表示，已发现的四块残骸中，一块是在夜间被搜寻船只发现，其它三块中最大的一块约18米长，于周六被找到。

另一名官员Supriyadi负责协调庞卡兰布翁港口的行动，他称早些时候由于能见度较差，搜救行动受到阻，水下远程作业机械未能捕捉到残骸物体的影像。

“能见度只有两米，”他说道。“海上阴云密布，照相机很难捕捉到影像。”

官员称，包括一组俄罗斯专家在内的潜水员刚刚抵达庞卡兰布翁，如果天气情况允许，他们可能在周日检测疑似残骸物体。

气象局称：“基于所收到最新的客机位置的数据，天气是导致客机失事的因素之一。”

未找到任何生还者。搜救人员在海上打捞到30具遇难者遗体，但搜救官员Supriyadi称不太可能找到更多漂浮在海上的遗体。

另外还找到一些较小的客机残骸及其它碎片，但尚无任何黑匣子的踪影。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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