亚航客机又一块残骸被发现 但恶劣天气阻碍下潜搜索

路透庞卡兰布翁/雅加达1月4日（记者Fergus Jensen/Nilufar Rizki） - 搜寻亚航坠落客机的多国搜索队发现了水下又一块大型物体，据信是客机的一部分，但事故地点持续的恶劣天气周日阻碍了搜寻飞机黑匣子和发现遇难者遗体的工作。

印尼官员称，已经在加里曼丹岛附近海底发现了五块飞机残骸。亚航一架空客A320-200客机一周前在该地坠毁，机上当时载有162人。

国家搜救中心负责人亨利·班邦·苏利斯提约表示，周日凌晨派遣了潜水员下潜搜寻飞机残骸，但之后由于天气恶劣，停止了下潜搜寻。

印尼庞卡兰布翁当地气象部门负责人Rukman Soleh稍早表示过，一周以来一直阻碍搜救工作的狂风和巨浪在周日稍晚将有所平息。

“气象条件今天会给搜索工作带来一个窗口期，未来两天海浪有望减弱，”他表示说。

在当天上午的新闻通气会上，印尼空中校Johnson Supriadi表示，搜索工作将分为寻找遗体、发现飞机残骸以及定位最重要的黑匣子等。

迄今已发现了51具遗体，其中多数为印尼籍乘客和机组人员，其中部分遇难时仍困在座位上。可能有更多遗体困在飞机机身内。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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